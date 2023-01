Calcio: Braida, ‘la Cremonese ha dimostrato di essere viva e una partita prima o poi la vincerà’

Gennaio 2, 2023

Roma, 2 gen. (Adnkronos) – “La cabala dice che prima o dopo una partita la vinceremo. Vogliamo dimostrare di essere ancora vivi, il nostro allenatore ci ha dato un’identità e i ragazzi non hanno mai sfigurato”. Lo dice a Radio Anch’io sport il consigliere della Cremonese Ariedo Braida, in vista del match di mercoledì contro la Juventus. “Ci sono dei valori e la classifica è lì a ricordarcelo, ma con il nostro entusiasmo e con la volontà di fare qualche aggiustamento vogliamo ottenere una miracolosa salvezza, come quella della Salernitana dell’anno scorso. Finché la speranza ci dà la possibilità non bisogna mai mollare. Il calcio non sempre è matematico, è approssimativo, la possibilità di far bene c’è. La squadra si allena bene, con grande intensità, ce la metteremo tutta”.