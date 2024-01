Calcio: Brasile, Dorival Júnior sarà il nuovo ct della Selecao

Gennaio 8, 2024

San Paolo, 8 gen. (Adnkronos) – Il Brasile ha scelto il suo nuovo commissario tecnico dopo che pochi giorni fa è stato esonerato (dopo 6 mesi di incarico e 6 partite) il precedente allenatore, il ct ad interim Fernando Diniz. Il posto che nelle idee della Federcalcio brasiliana doveva essere di Carlo Ancelotti, che ha rinnovato il contratto con il real Madrid, va invece a Dorival Junior, il tecnico del San Paolo che ha di fatto annunciato la decisione. “Il São Paulo Futebol Club annuncia la partenza dell’allenatore Dorival Júnior, che ha chiesto le sue dimissioni per assumere la guida della nazionale brasiliana”, spiega il club paulista in una nota.

“È la realizzazione di un sogno personale, che è stato possibile solo perché ho ricevuto il riconoscimento per il lavoro svolto a San Paolo. Per questo devo ringraziarvi per aver preso parte a questo importante periodo di ricostruzione, guidato con competenza dalla presidenza e dal consiglio. Con gli investimenti infrastrutturali e progettuali degli ultimi anni, il Club è pronto ad accogliere i professionisti più qualificati presenti sul mercato. Vorrei anche ringraziare i tifosi per tutto il loro amore e sostegno”, ha detto Dorival Júnior, campione della Copa do Brasil con il San Paolo nel 2023.

“L’invito rivolto a Dorival è un’ulteriore prova che siamo sulla strada giusta. Nel 2021 la Cbf aveva già chiamato Muricy Ramalho, che resterà al San Paolo fino alla fine della mia gestione. Ora è stata la volta di Dorival, che ha avuto una proposta per riadattare e prolungare il contratto con il San Paolo fino alla fine della mia gestione, nel 2026, con tutte le garanzie di stabilità. Non resta che augurarti buona fortuna per la tua nuova sfida”, ha affermato il presidente del São Paulo Futebol Clube Julio Casares.