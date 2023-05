Calcio: Brasile, ‘episodio di Vinicius inammissibile, Procura spagnola indaghi’

Maggio 22, 2023

Roma, 22 mag. (Adnkronos) – Anielle Franco, ministro dell’Uguaglianza Razziale del Brasile, ha dichiarato che il governo Lula chiamerà l’ufficio del Pubblico ministero spagnolo per indagare sulla possibile responsabilità di Federazione spagnola e LaLiga per i casi ricorrenti di razzismo. Questa posizione deriva dall’ennesimo episodio a sfondo razziale ai danni di Vinicius Junior, domenica scorsa nella sfida al Mestalla di Valencia.

La gara del Real Madrid, 35esimo turno del campionato spagnolo, è stata interrotta dopo che una parte del pubblico presente aveva chiamato “scimmia” il giocatore blanco. Vinicius aveva riferito dell’accaduto sui social, denunciando i fatti. Il presidente della Liga Javier Tebas, in un comunicato, ha risposto alle critiche dell’attaccante madrileno, sostenendo che le accuse di negligenza nei confronti della Liga fossero “esagerate”.

“Chiederemo alle autorità spagnole quale sarà il prossimo passo, non se ne può più”, ha dichiarato Anielle Franco. “Casi del genere non sono una novità e La Liga non ha preso posizione. È inammissibile che Vinicius sia considerato colpevole. Indagheremo, approfondiremo ed informeremo la Procura spagnola affinchè indaghino, non possiamo restare solo sulla nota di ripudio”, conclude il ministro.