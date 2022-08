Agosto 11, 2022

Torino, 11 ago. – (Adnkronos) – “Prima di tutto voglio ringraziare il Torino, squadra con la quale sono cresciuto. I tifosi granata l’hanno presa male ma ai tifosi del Toro chiedo se per i loro figli non spererebbero qualcosa di migliore. Io l’ho fatto per questo, non c’è niente di male, voglio vincere. Sappiamo come sono i tifosi. Questo è il mio lavoro, io non ho mai detto che non sarei andato alla Juve”. Così il difensore della Juventus Gleison Bremer nella conferenza stampa di presentazione.