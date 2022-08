Agosto 11, 2022

Torino, 11 ago. – (Adnkronos) – “Prima di prendere questa decisione ho parlato con Giorgio, ma già due anni fa lo avevo fatto. Mi ha dato dei consigli, per me lui è un idolo, è uno dei migliori difensori italiani. Mi ha detto di essere tranquillo, di non farmi condizionare. Mi ha detto di prendere la sua maglia numero 3 senza nessun tipo di problema”. Così il difensore della Juventus Gleison Bremer nel corso della sua conferenza stampa di presentazione.