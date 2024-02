Calcio: Bremer ricorda Brehme, ‘eri l’idolo di mio papà, mi ha chiamato così per te’

Febbraio 20, 2024

Roma, 20 feb. – (Adnkronos) – “Eri l’idolo di mio papà, che ha voluto chiamarmi come te. Per me resterai sempre un esempio di sportività. Ciao Andy!”. Così su Instagram il difensore della Juventus Gleison Bremer, ricorda Andreas Brehme, ex terzino di Inter e Bayern Monaco, scomparso oggi all’età di 63 anni.