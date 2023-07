Calcio: Brozovic saluta l’Inter, ‘tifosi speciali, nessuno merita di vincere più di voi’

Luglio 4, 2023

Milano, 4 lug. – (Adnkronos) – Dopo l’ufficialità del passaggio all’Al-Nassr, è arrivato anche il saluto di Marcelo Brozovic all’Inter e ai suoi tifosi. Un messaggio che il centrocampista croato, nuovo acquisto del club della Saudi Football League, ha affidato a Instagram. “Grazie Milano per aver fatto parte della vita della mia famiglia e grazie all’Inter e ai suoi tifosi! Siete unici, speciali, vi porterò nel cuore. Nessuno più di voi, merita di vincere sempre. Grazie per tutte le emozioni di questi indimenticabili 8 anni!”. Firmato: “Il vostro coccodrillo”, per via della celebre posizione (sdraiato a terra dietro la sua barriera) che Brozovic ha ripetuto per anni ogni volta che gli avversari calciavano una punizione dal limite.