Giugno 6, 2022

Sofia, 6 giu. – (Adnkronos) – Yasen Petrov non è più il commissario tecnico della Bulgaria. Il 53enne allenatore si è dimesso all’indomani della pesante sconfitta interna per 5-2 contro la Georgia in Nations League. Il suo posto, per le prossime due partite, sarà occupato dal direttore tecnico nazionale Georgi Ivanov.