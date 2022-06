Calcio: Bundesliga al via il 5 agosto, il Bayern campione parte a Francoforte

Giugno 17, 2022

Berlino, 17 giu. – (Adnkronos) – È stato sorteggiato oggi il calendario della Bundesliga 2022/23. Il torneo inizierà venerdì 5 agosto e come di consueto sarà inaugurato dalla squadra campione in carica, il Bayern Monaco, che sfiderà in trasferta l’Eintracht Francoforte, vincitore dell’ultima edizione dell’Europa League. Queste le partite della prima giornata: Eintracht Francoforte-Bayern Monaco, Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen, Union Berlino-Hertha Berlino, Colonia-Schalke 04, Borussia Monchengladbach-Hoffenheim, Wolfsburg-Werder Brema, Bochum-Mainz, Augsburg-Friburgo, Stoccarda-Lipsia.