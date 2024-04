Calcio: Cafu, ‘De Rossi? Non avrei predetto carriera allenatore, da ragazzo era molto timido’**

21 Aprile 2024

Madrid, 21 apr. (Adnkronos) – “De Rossi? Lo conosco, lo conosco bene, mister De Rossi (ride; ndr), il ragazzino che giocava con noi. L’ho visto crescere nella Roma. Adesso è diventato allenatore di una delle squadre più importanti d’Italia. Gli auguro un grande in bocca al lupo. Spero che possa fare molto bene. Sono sempre molto felice quando vedo che i miei colleghi si realizzano professionalmente, facendo l’allenatore o il secondo. È sempre un piacere vedere come riescano a realizzarsi nel mondo del calcio. Quando giocava non avrei predetto per lui una carriera da allenatore. Caratterialmente è cambiato tantissimo: da ragazzo era molto timido”. Queste le parole dell’ex terzino giallorosso Marcos Cafu in una intervista con un gruppo selezionato della stampa italiana, tra cui l’Adnkronos, in occasione dei Laureus Awards a Madrid, parlando di Daniele De Rossi alla guida della Roma.

Il brasiliano ha poi parlato della sfida tra Roma e Bayer Leverkusen di Europa League: “Sono due squadre che stanno giocando molto bene. Spero che la Roma possa fare una grandissima gara e che possa portare la qualificazione a casa”.