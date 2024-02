Calcio: Cagliari, ufficiale l’arrivo di Gaetano in prestito dal Napoli

Febbraio 1, 2024

Cagliari, 1 feb. – (Adnkronos) – Ora è ufficiale: Gianluca Gaetano è un nuovo giocatore del Cagliari. Il club sardo ha infatti depositato in lega il contratto del centrocampista che lascia il Napoli in prestito oneroso di circa 200.000 euro. In questa prima parte di stagione con la maglia azzurra Gaetano ha messo insieme un totale di 13 presenze con 1 gol e 1 assist.