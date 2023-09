Calcio: Cairo, ‘75% dei tifosi del Torino è con me’

Settembre 27, 2023

Roma, 27 set. – (Adnkronos) – “Sto lavorando per migliorare, ho tenuto tutti, non ho mai voluto vendere Buongiorno, rinunciando a 25 milioni. Poi ho comprato Zapata, Tameze, Bellanova. Dedico al Torino almeno il 20% del mio tempo”. Così il presidente del Torino Urbano Cairo a margine della presentazione del Torino Club Parlamento presso la Sala Nassiriya del Senato. “I tifosi mi contestano ma il 75% di loro è con me -aggiunge Cairo-. Juric? E’ particolare, ma un grande mister. Lo supporto e qualche volta lo sopporto”, aggiunge il numero uno del club granata. “In oltre 18 anni da presidente non sono pochi. Il 2 settembre 2005 il Toro era fallito, mentre negli ultimi 12 anni abbiamo fatto buone cose, non possiamo paragonarci chiaramente al grande Torino, ma cerchiamo di fare il meglio e quest’anno spero che ci possiamo migliorare visto che veniamo da una squadra che si conosce già”, conclude Cairo.