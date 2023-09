Calcio: Cairo, ‘con Lotito buon rapporto, ogni tanto opinioni diverse’

Settembre 27, 2023

Roma, 27 set. – (Adnkronos) – “Con Claudio c’è un buon rapporto, poi qualche volta ci sta che ci siano delle opinioni diverse, però in un rapporto generale positivo. Stasera sarà una gran partita”. Lo dice il presidente del Torino, Urbano Cairo, a margine della presentazione del Torino Club Parlamento in Senato in merito al presidente della Lazio, Claudio Lotito, a poche ore dalla sfida in campionato tra biancocelesti e granata. “Con la Roma domenica abbiamo fatto una gran partita. Zapata ha fatto un gran gol, ma tutta la squadra ha fatto una gran partita. Anche Lukaku ha fatto un bel gol”, aggiunge Cairo facendo riferimento al match con i giallorossi di domenica scorsa.