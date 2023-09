Calcio: Cairo, ‘De Laurentiis? Vicenda scivolosa, mi auguro finisca per il meglio’

Settembre 27, 2023

Roma, 27 set. – (Adnkronos) – “Quella è stata una stagione in cui alcune squadre hanno fatto questo genere di operazioni. Io non le ho mai fatte perché non mi è mai venuto di farle. Poi questa è una vicenda abbastanza scivolosa, perché alcuni dicono come si fa a quantificare il valore di un giocatore?”. Lo dice il presidente del Torino Urbano Cairo, a margine della conferenza stampa di presentazione del Torino Club Parlamento, in merito all’apertura delle indagini della procura di Roma ai danni del patron del Napoli Aurelio De Laurentiis per falso in bilancio in merito alla questione plusvalenze. “Vediamo come va. Mi auguro che le cose finiscano per il meglio per tutti”, aggiunge prima di parlare del rapporto tra l’attaccante del Napoli Victor Osimhen e il tecnico degli azzurri Rudi Garcia: “Osimhen è un grande giocatore. Quando ci sono dei cambi chiunque vuole mettere una sua impronta. Staranno trovando i giusti equilibri, ma li troveranno senz’altro”.