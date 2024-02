Calcio: Cairo, ‘Inter, Milan e Juve in Figc? E’ sembrata una superleghina’

Febbraio 12, 2024

Milano, 12 feb. – (Adnkronos) – “L’incontro di Inter, Milan e Juve con la Figc? Non è una spaccatura, loro hanno avuto un atteggiamento sbagliato. Credo sia giusto esserci il rispetto reciproco, in questo caso è mancato, mi dispiace dirlo anche perché ho un bel rapporto con tutti. È sembrata una superleghina”. Così il presidente del Torino Urbano Cairo al termine dell’Assemblea odierna che ha visto la conferma del format a 20 squadre per il campionato di Serie A. “Chi rappresenta la Serie A in consiglio federale deve rappresentare il diritto di tutti -aggiunge Cairo- È stato un clima civile senza toni alti, si è discusso in maniera positiva. Le riforme? C’è un documento importante che è nato con la volontà di tutti, tutti hanno contribuito a questo documento. Dimissioni di Marotta dal Consiglio Federale? No, non ho sentito nulla di tutto ciò”.