Calcio: Calcagno (Aic), ‘giocatori hanno grande sensibilità nei confronti dell’ambiente’

Giugno 8, 2023

Milano, 8 giu. – (Adnkronos) – Umberto Calcagno, Presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, intervenuto oggi al Festival di Green&Blue sul palco degli IBM Studios a Milano, ha parlato dell’impegno per l’ambiente del mondo del pallone sottolineando che “i calciatori hanno una grande sensibilità ambientale”.

“Servono messaggi semplici e chiari” – ha proseguito Calcagno – “oggi abbiamo più che mai l’esigenza di comunicare in maniera chiara quanto sostenuto dalla comunità scientifica contro i negazionisti del clima e la grande visibilità del nostro mondo deve essere il veicolo per divulgare questi messaggi. Assumere posizioni forti al fianco della comunità scientifica sarebbe anche una modalità per avvicinarci alle nuove generazioni: abbiamo aderito alla Petizione “Capitani per il clima” insieme a Berardi, Pessina e Calabria per contribuire alla transizione ecologica e contrastare il fenomeno del cambiamento climatico”. “La sostenibilità non riguarda solo i progetti ambientali ma è un insieme di azioni trasversali che le imprese e i singoli devono porre in essere: dalla lotta alla povertà collegata alla responsabilità sociale nei consumi alla parità di genere . In questo” – ha concluso il Presidente AIC – “il mondo del calcio ha fatto enormi passi avanti rispetto alle attività messe in campo dagli altri sport”.