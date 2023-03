Calcio: Calvo, ’19 aprile udienza al Collegio garanzia? Importante avere una data’

Marzo 16, 2023

Friburgo, 16 mar. – (Adnkronos) – “È importante avere una data, è importante per la squadra e per sapere quando avrà una risposta definitiva e per cosa giochiamo nelle ultime gare di campionato. Questo ci dà una certezza”. Lo dice Francesco Calvo, Chief Football Officer della Juventus, ai microfoni di Sky Sport prima del match di ritorno degli ottavi di finale di Europa League in casa del Friburgo, in merito alla data del 19 aprile in cui il Collegio di Garanzia dello sport del Coni deciderà sulla penalizzazione di 15 punti inflitta al club bianconero.