Aprile 30, 2023

Bologna, 30 apr. – (Adnkronos) – “Dire di volerlo confermare sarebbe un’ovvietà. È tornato per un progetto di quattro anni, non siamo nemmeno alla metà. Per lui parlano gli 11 trofei in 7 anni, le due finali di Champions: non è in discussione”. Così il Chief Football Officer della Juventus, Francesco Calvo, conferma la fiducia al tecnico bianconero Massimiliano Allegri, ai microfoni di Dazn nell’immediato pre-partita del match con il Bologna.