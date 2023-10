Calcio: Cannavaro, ‘allenare il Napoli è un sogno per chi fa mio lavoro’

Ottobre 19, 2023

Roma, 19 ott. – (Adnkronos) – “Quando tornerò in panchina? Spero presto. Dopo l’esperienza importante in Cina, e quella negativa in Serie B, come successo ad altri, aspettiamo. Sto studiando, mi sto aggiornando, il calcio va ad una velocità impressionante. L’Arabia? Ci sono già stato, preferisco stare in Italia”. Lo ha detto l’ex capitano della Nazionale azzurra campione del mondo nel 2006 Fabio Cannavaro, durante il Laboratorio Academic Gym ‘Il Giurista entra in campo’ con Guglielmo Stendardo alla Luiss. “Allenare il Napoli? Quando c’è un allenatore che sta lavorando è giusto rispettarlo. Venire dopo Spalletti non era facile per nessuno, lui sta trovando delle difficoltà, speriamo possa superarle velocemente. Il Napoli è una società importante, sono sempre stato tifoso del Napoli. E’ il sogno di tutti quelli che fanno il mio lavoro, lavorare in questa società”.