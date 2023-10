Ottobre 19, 2023

Roma, 19 ott. – (Adnkronos) – “L’Italia è forse il peggior paese per stadi al mondo, i nostri stadi fanno cagare, sono osceni. Non ti viene in mente di andare allo stadio in Italia, non hai servizi, bisogna capire che ormai non è più solo la partita”. Sono le parole dell’ex capitano della Nazionale azzurra campione del mondo nel 2006 Fabio Cannavaro, durante il Laboratorio Academic Gym ‘Il Giurista entra in campo’ con Guglielmo Stendardo alla Luiss.