Calcio: Cannavaro, ‘Napoli? Mazzarri conosce l’ambiente, con me non c’è stato nulla’

Novembre 21, 2023

Roma, 21 nov. (Adnkronos) – “Sorpreso dalla scelta di Mazzarri al Napoli? Non spetta a me dirlo, è uno che conosce l’ambiente, ha un buon rapporto con il presidente. L’importante adesso è che si risolvano un po’ di situazioni che con Rudi Garcia alla prima sconfitta o pareggio venivano fuori. Io in tribuna con De Laurentiis? E’ stato gentile perché ero allo stadio con mio fratello e ci ha fatto sedere vicino a lui e da lì è scoppiato il caso. Fa sempre piacere essere accostati al Napoli ma non c’è stato nulla”. Lo ha detto l’ex azzurro campione del mondo 2006 e Pallone d’Oro Fabio Cannavaro commentando la qualificazione dell’Italia ai prossimi Europei di calcio a margine della cerimonia tenutasi fuori Palazzo H e che lo ha visto entrare nella Walk of Fame dello sport italiano.