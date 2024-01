Calcio: Capello, ‘in bocca al lupo a De Rossi, è la sua grande occasione’

Gennaio 16, 2024

Roma, 16 gen. – (Adnkronos) – “Un grande in bocca al lupo a Daniele, è la sua grande occasione per dimostrare di poter fare l’allenatore”. Così all’Adnkronos Fabio Capello in merito alla scelta della Roma di affidare la panchina a Daniele De Rossi, che proprio Capello fece esordire con la maglia giallorossa nel 2001 e ha allenato fino al 2004. “Ha poco tempo solo 4 mesi ma ha il vantaggio di conoscere benissimo l’ambiente e tutte le pressioni che la panchina della Roma comporta, come le radio che parlando di Roma tutto il giorno. Lo aspetta una sfida complicata che spero possa vincere”, aggiunge Capello.