Calcio: capocannoniere Serie A, in quota avanza Lautaro, in prima fila torna anche Osimhen

Ottobre 24, 2022

Roma, 224 ott. – (Adnkronos) – Sono bastati due turni per portare Lautaro Martinez in prima fila nella corsa al titolo di capocannoniere. Dopo aver interrotto contro la Salernitana il lungo digiuno in campionato, il Toro è stato decisivo per la vittoria dell’Inter contro la Fiorentina, grazie a una doppietta che lo ha portato a sei reti complessive in Serie A. Un ritorno imperioso anche nelle quote dei bookmaker, con il taglio netto della quota sull’argentino: dato a 16 appena venti giorni fa, Lautaro è ora offerto a 5,50 sia su Planetwin365 che su Olybet.it, appena dietro il duo formato da Vlahovic e Immobile, ancora i primi contendenti. Si è comunque alzata l’offerta per il centravanti biancoceleste, che complice l’infortunio si gioca ora a quota a 5 (rispetto al 3 di due settimane fa), mentre per l’attaccante della Juventus è stabile a 4 volte la posta. In tabellone torna a rifarsi avanti anche Osimhen, decisivo contro la Roma e ora a 6,50 davanti ad Arnautovic, ancora in testa alla classifica marcatori e in quota a 9,50. In doppia cifra invece Leao, dato a 11 alla pari con Kvaratskhelia.