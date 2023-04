Calcio: Carnevali, ‘Frattesi vale 40 mln? E’ una richiesta che abbiamo fatto in Premier’

Aprile 17, 2023

Roma, 17 apr. (Adnkronos) – “Per una società del nostro livello che non ha grandi incassi da diritti tv e dal pubblico, dobbiamo far forza sui giocatori, farli crescere e cederli in società importanti. Non è facile, ma è l’obbiettivo che dobbiamo portare avanti. Frattesi? E’ dalla passata stagione che ci sono interessi su di lui, ma la nostra volontà era di tenerlo ancora e dare ancora più valore. Non abbiamo parlato con la Juventus ma sappiamo dell’interesse del giocatore non solo della Juve ma di altri club. Lavoriamo, sappiamo che ci possono essere interessi anche dall’estero. Vale 40 milioni? E’ una richiesta che abbiamo fatto in Premier perchè c’è un interesse da un club inglese. Abbiamo ceduto Scamacca per quelle cifre e pensiamo che Frattesi abbia quel valore”. Lo ha detto Giovanni Carnevali, ds del Sassuolo, a ‘La Politica nel pallone’ su Rai Gr Parlamento, parlando del centrocampista Davide Frattesi. “Noi crediamo nei ragazzi giovani, di prospettiva e siamo sempre interessati ad acquistare ragazzi giovani, avevamo chiesto un paio di ragazzi alla Roma, perché non ci interessa solo vendere ma anche acquistare”, ha aggiunto Carnevali che ha anche parlato dell’ex tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi, oggi al Brighton in Premier. “De Zerbi pronto per top club? Assolutamente si. Ha fatto una esperienza all’estero, ora è in Premier, è un ottimo allenatore, sta facendo ottimi risultati. Sarebbe bellissimo vedere De Zerbi di nuovo in una società italiana ma non credo sarà facile”.