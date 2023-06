Calcio: Carnevali, ‘Inter prima su Frattesi, mai incontrato il Milan’

Giugno 26, 2023

Roma, 26 giu. – (Adnkronos) – “Derby di mercato per Frattesi? L’Inter è la società che si è mossa per prima, ma anche loro stanno facendo le loro valutazioni. Inutile nasconderlo, ci sono altre opportunità sul tavolo: io personalmente non ho mai incontrato il Milan, stiamo portando avanti quello che abbiamo. Se arriveranno altre squadre le ascolteremo, ma il primo che arriva può avere la possibilità di chiudere la trattativa”. Così l’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali al microfono de ‘La Politica nel Pallone’, su Gr Parlamento.

“La valutazione? I 40 milioni valgono sempre, questa è la nostra richiesta -aggiunge Carnevali-. Poi siamo interessati a valutare giovani, come in tutte le trattative si cerca di ascoltare tutto. L’amicizia con Marotta? Quando ci sono queste trattative così importanti l’amicizia conta relativamente, ognuno cerca di ottenere il miglior risultato per il proprio club, per ottimizzare il più possibile”.