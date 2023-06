Calcio: Carnevali, ‘per Frattesi le migliori offerte erano dalla Premier’

Giugno 16, 2023

Roma, 16 giu. (Adnkronos) – Continua a tenere banco il futuro di Davide Frattesi. Anche quest’estate, il giocatore del Sassuolo e della Nazionale è l’oggetto dei desideri di diversi club ed è protagonista delle voci di mercato. Lo stesso Frattesi, al termine della semifinale di Nations League di ieri dell’Italia contro la Spagna, si era espresso sul suo futuro prossimo: “In Premier League? Non mi sento pronto al momento per l’estero, preferirei rimanere in Serie A”.

“La cena con l’Inter è andata bene? È normale, facciamo diversi incontri con le altre società, non solo con i nerazzurri”. Sono le parole di Giovanni Carnevali, Amministratore Delegato del Sassuolo, prima dell’Assemblea di Lega a chi gli chiedeva di Frattesi. “Al momento non c’è nessun tipo di accordo con altre squadre. Le richieste della Premier erano migliori, dispiace che Frattesi non voglia andare in Inghilterra. Se ci saranno le possibilità cercheremo di accontentarlo. Noi siamo interessati a Mulattieri, ai giocatori della Roma e a tanti ragazzi giovani, a prescindere dall’eventuale cessione di Davide”, conclude l’Ad del Sassuolo.