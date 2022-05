Maggio 10, 2022

Roma, 10 mag. – (Adnkronos) – “Raspadori va alla Juventus? Non credo, spero che rimanga con noi”. Così l’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali, ai microfoni di Rai Sport. “Mister Dionisi invece resta senza ombra di dubbio, è l’unico sicuro di rimanere -aggiunge Carnevali-. Abbiamo qualche richiesta per i giocatori, non sarà facile tenere tutti ma vogliamo portare avanti il progetto”.