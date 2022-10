Calcio: Casarin, ‘Ferrieri Caputi? Ha diretto partita ridicola, è presto per gli elogi’

Ottobre 3, 2022

Roma, 3 ott. – (Adnkronos) – “Ha diretto una partita ridicola, mi pare che si stia esagerando con gli elogi. E’ troppo presto, quando avrà diretto una decina di partite di Serie A di difficoltà maggiori potremo dare un giudizio”. Lo dice l’ex arbitro Paolo Casarin all’Adnkronos all’indomani della prova in Sassuolo-Salernitana di Maria Sole Ferrieri Caputi, prima donna a dirigere in Serie A. “Per quel poco che si è visto ha dimostrato di essere sicura, sempre nel vivo dell’azione. Ha di sicuro delle qualità ma smettiamola di parlare di lei, secondo me anche lei si è stancata di questa attenzione mediatica assolutamente esagerata”, conclude Casarin.