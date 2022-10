Ottobre 9, 2022

Madrid, 9 ott. (Adnkronos) – “Account hackerato. Per fortuna tutto in ordine. Per fortuna tutto in ordine. Mi scuso con tutti i miei follower. E, naturalmente, più scuse alla comunità LGBT”. Questo il messaggio, smepre su twitter, dell’ex portiere spagnolo Iker Casillas, che spiega quanto avvenuto per il messaggio comparso e poi rimosso: “Spero che mi rispettiate, sono gay” e che aveva fatto il giro del web e dei social.