Calcio: Casini, ‘Ancelotti ct del Brasile è un riconoscimento per tutto il calcio italiano’

Luglio 5, 2023

Roma, 5 lug. – (Adnkronos) – “E’ una notizia straordinaria, è un riconoscimento per tutto il calcio italiano. E’ l’allenatore che ha vinto di più, noi aspetteremo felici il suo ritorno in Italia”. Così il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini in occasione della presentazione del calendario del campionato 2023/24, in merito alla decisione della federcalcio brasiliana di affidare la panchina della nazionale a Carlo Ancelotti. “E’ come un professore italiano che diventa rettore di Oxford, siamo molto contenti”, sottolinea Casini.