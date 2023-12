Calcio: Casini, ‘arbitri? Abbiamo il dovere di limitare la cultura del sospetto’

Dicembre 12, 2023

Roma, 12 dic. – (Adnkronos) – “Arbitri? Un dovere che abbiamo è di limitare il più possibile la cultura del sospetto che in Italia è molto presente. E’ stato introdotto il Var, la gol-line tecnology ma non dobbiamo mai fermarci, in Italia gli arbitri non sono professionisti, si può migliorare ancora”. Lo ha detto il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini durante il convegno “Medicina e Scienza dello Sport” che si tiene all’UniCamillus nell’ambito della serie di seminari “Orizzonti della Medicina”.