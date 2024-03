Calcio: Casini, autonomia a Lega? ‘Modello inglese funziona, da approfondire’

Marzo 7, 2024

Milano, 07 mar. – (Adnkronos) – “Il modello inglese ha funzionato ed è costruito in un certo modo, noi come Lega vorremmo approfondirlo per capire quale può essere un percorso per arrivare ad un modello simile. Poi il modello deve essere italiano”. Lo ha detto il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini, rispondendo a una domanda sulla richiesta di una maggiore autonomia in Figc, a margine della sua lectio all’università Cattolica di Milano su ‘Calcio, democrazia, mercato’.