Maggio 9, 2022

Roma, 9 mag. – (Adnkronos) – “La Nazionale è di tutti e non può esserci conflittualità con i club. Per quanto mi riguarda la collaborazione c’è sempre stata, l’assemblea per esempio ha messo a disposizione i giocatori per uno stage a novembre quando ci sarà la pausa per i Mondiali”. Lo ha dichiarato il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini, intervenuto a “La politica nel pallone” su Rai Gr Parlamento.