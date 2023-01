Calcio: Casini, ‘conferma impegni Dazn per migliorare servizio e centrale tecnica operativa in Italia’

Gennaio 10, 2023

Roma, 10 gen. (Adnkronos) – “La Lega ringrazia il Governo, il ministro Urso e il ministro Abodi per l’incontro che è stato utile e fruttuoso. Dazn ha confermato ulteriori impegni per migliorare il servizio e sposterà in Italia una struttura tecnica operativa per dare una risposta sempre più immediata per qualsiasi tipo di problema”. Queste le parole del Presidente di Lega Serie A Lorenzo Casini al termine dell’incontro presso il ministero delle Imprese e Made in Italy con Dazn. “Saranno indennizzati gli utenti che hanno subito malfunzionamento” e “saranno indennizzati come prevede la delibera Agcom per la partita che non hanno visto. La Lega è parte lesa -ha aggiunto Casini-, siamo grati al Governo per l’intervento e il sostegno. La Lega ha sempre chiesto massimo impegno e massima risposta e ha ricevuto importanti rassicurazioni”.