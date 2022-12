Calcio: Casini, ‘dal 4 gennaio fuorigioco semiautomatico anche in Serie A’

Dicembre 9, 2022

Roma, 9 dic. – (Adnkronos) – “Siamo pronti ad applicare, anche in Italia come al Mondiale, il fuorigioco semiautomatico già dalla ripresa del campionato il prossimo 4 gennaio”. Così il presidente della Lega di Serie A, Lorenzo Casini, ospite su Rai Italia. Casini ha anche anticipato alcuni elementi del progetto di riforma della Serie A che verrà presentato il prossimo 15 dicembre. “Dopo la mancata qualificazione dell’Italia al Mondiale abbiamo sentito il dovere di esaminare lo stato dell’arte e proporre delle riforme che attraversano tutti gli ambiti: dal settore sportivo – per esempio migliorare la Var, migliorare i tempi effettivi – alla valorizzazione dei giovani, elemento qualificante della riforma”.