Calcio: Casini ‘indice liquidità? Slittamento a prossimo anno non deliberato’

Maggio 18, 2022

Roma, 18 mag. – (Adnkronos) – “La Serie A vuole solo che la sua posizione sia ascoltata com’è giusto che sia. Il tema dell’indice di liquidità non è tanto un discorso di 0,4 o 0,5, ma del modo in cui vengono approvate le regole della Serie A. Slittamento al prossimo anno? Al momento non è stato deliberato”. Sono le parole di Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, uscendo dal Consiglio Federale svoltosi a Roma. “Io sono arrivato a marzo e sicuramente l’impatto dell’indice a ridosso del campionato è un problema che avevano rilevato le società prima del mio arrivo” ha sottolineato Casini. Poi sulla possibilità di trovare una mediazione con degli incontri con la Figc ha concluso: “Adesso vediamo, le licenze sono state approvate, stiamo ragionando su tanti temi perché la Lega sta lavorando su riforme e infrastrutture”.