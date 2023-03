Marzo 13, 2023

Milano, 13 mar. – (Adnkronos) – “Al momento non c’è nulla di concreto, forse è una desiderata di qualcuno ma non c’è nulla di concreto”. Così il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini al termine dell’Assemblea, in merito all’ipotesi dell’acquisto di Sky da parte della Lega Serie A.