Calcio: Casini, ‘modifica Coppa Italia? Non nell’immediato’

Roma, 9 mag. – (Adnkronos) – “Cambiare il format della Coppa Italia? Non è una priorità in questo momento ma la Lega è sempre aperta a migliorare le cose. La Lega Serie B ci ha fatto alcune proposte, chiedendo per esempio di giocare in casa delle squadre di B le partite contro i club di A. Non sono previsti cambi immediati, ma siamo aperti all’ascolto. Certo il modello FA Cup è più lontano per un fatto culturale, per una diversità di approccio al gioco”. Lo ha dichiarato il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini, intervenuto a “La politica nel pallone” su Rai Gr Parlamento.