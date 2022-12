Calcio: Casini, ‘ridurre le squadre della Serie A non è una priorità’

Dicembre 15, 2022

Roma, 15 dic. – (Adnkronos) – “Al momento non è la priorità. Tali e tanti sono i problemi del calcio italiano, nella sua interezza, che è importante intervenire con proposte di sistema. Il numero delle squadre di Serie A non è stato un tema”. Lo dice il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, in merito alla riduzione da 20 a 18 del numero delle squadre nel massimo campionato italiano.

“Il tema dei playoff non è stato trattato -aggiunge Casini in conferenza stampa dopo l’Assembela di Lega-. Io ricordo che i nostri parametri di riferimento sono Liga e Premier League: anch’esse sono a venti squadre e non hanno i playoff. Prima di parlarne, bisogna fare uno studio serio. Al momento non se n’è parlato. Temi che sono stati accennati riguardano i playout nel momento in cui si lavorasse con la B a un diverso sistema di promozione e retrocessione. La Serie B per esempio ha già detto di ritenere eccessive quattro retrocessioni, che determinano un cambiamento di sette squadre: è una richiesta ragionevole, se si va a vedere quello si può ragionare anche del tema dei playout. Però sono temi non affrontati nel documento proposto oggi, anche perché ci sono divergenze di vedute all’interno della Serie A: oggi tutti i club hanno capito che sono prioritari interventi strutturali”.