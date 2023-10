Calcio: Casini, ‘Salvini chiede dimissioni Gravina? Sorprendente, esiste autonomia sport’

Ottobre 18, 2023

Roma, 18 ott. (Adnkronos) – “Vedo che Salvini stamattina ha chiesto le dimissioni di Gravina dalla Federcalcio. Pur essendo un tifoso non sono onestamente in grado di valutare se il presidente Gravina abbia lavorato bene o no, ma da quando in qua il governo interviene sulle federazioni sportive? Non esiste più il principio dell’autonomia dello sport? Il vicepresidente del Consiglio dei ministri ha parlato a nome del governo? È tutto un po’ sorprendente”. Lo scrive Pier Ferdinando Casini su Facebook.