Milano, 30 giu. – (Adnkronos) – “È prematuro parlarne ora, non è sicuramente un tema che verrà discusso nella prossima assemblea. Va programmata in un giusto tempo perché il cambio di format implica un cambio anche per quanto riguarda la serie B e la Lega Pro”. Così il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, in merito ad un campionato a 18 squadre.