Calcio: Casini, ‘Serie A ha bisogno di maggiore autonomia, valutiamo modello Premier League’

Febbraio 5, 2024

Milano, 5 feb. – (Adnkronos) – “L’ultimo punto è quello delle riforme federali, quello che è emerso durante la discussione è che il sistema federale e il modello organizzativo dove la Serie A è collocata non sono adeguati. C’è bisogno di una maggiore autonomia e autodeterminazione delle scelte, quindi l’assemblea ha deciso di iniziare un percorso di valutazione di un meccanismo di autonomia simile al modello della Premier League inglese”. Così il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini nel corso della conferenza stampa al termine dell’assemblea. “Valutiamo l’uscita dalla Federazione? La Premier tecnicamente non è fuori dalla Federazione, si è comunque all’interno di un sistema federale -prosegue Casini-. Quello che la Premier ha di diverso è un modello organizzativo differente, collegato al peso economico. Quello che è emerso è che attualmente il sistema organizzativo non riconosce alla Serie A il peso che dovrebbe avere in relazione al peso economico”.