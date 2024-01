Calcio: Casini su caso Maignan, ‘obiettivo portare stadi a livello Udine’**

Gennaio 25, 2024

Roma, 25 gen. – (Adnkronos) – “Ogni volta che c’è un episodio che va condannato è un’occasione per verificare se il sistema normativo funziona e viene attuato tempestivamente. Il caso di Udinese conferma che una società virtuosa, con un impianto all’avanguardia, ha permesso di intervenire con tempestività, identificare i colpevoli e punire le responsabilità individuali, che deve essere l’obiettivo principale. Verrà attivato un gruppo di lavoro per capire come intervenire e portare tutti gli impianti della Serie A agli standard di Udine”. Lo ha detto Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, a margine dell’incontro sul razzismo che si è tenuto al Viminale dopo il caso che ha visto coinvolto Mike Maignan, portiere del Milan, nel match contro l’Udinese. “Inasprimento delle pene? Il Daspo determina quasi sempre la pena più severa e sarà compito del gruppo di lavoro approfondire questo tema”, ha concluso Casini.