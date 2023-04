Calcio: Casini, ‘tema stadi è priorità, principale urgenza’

Aprile 4, 2023

Roma, 4 apr. (Adnkronos) – “Il tema degli stadi è la priorità, la principale urgenza del calcio italiano. Qualcosa che pone il calcio italiano molto indietro rispetto agli altri paesi. Gli stadi sono delle opere pubbliche collocate in un contesto delle opere pubbliche in Italia e vedendo lo stato delle opere pubbliche in Italia non possiamo sorprenderci dello stato degli impianti”. Lo ha detto il presidente della Lega calcio di Serie A, Lorenzo Casini, nel suo intervento al convegno “Il futuro degli Stadi in Italia”.