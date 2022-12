Calcio: Casini, ‘tutti i club vogliono pagare ma in modo ragionevole’

Dicembre 5, 2022

Roma, 5 dic. (Adnkronos) – “Tutti vogliono pagare, ma farlo in modo ragionevole e rateizzato in cinque anni come la legge prevede”. Lo ha detto Lorenzo Casini, presidente della Lega di Serie A, a margine della presentazione del nuovo volume sul codice di “Giustizia Sportiva e Ordinamento statale” dell’avvocato della Figc Viglione al Coni, sul tema delle tasse che i club di Serie A devono versare allo stato entro il 22 dicembre e per le quali la massima serie chiede di poter rateizzare in cinque anni senza pagare penali. “Perché sanzionare delle società per il fatto che lo Stato gli ha consentito di sospendere i pagamenti fiscali? Questo è il punto, non si tratta di aiuti, ma di pagare in modo ragionevole”, ha sottolineato Casini che sulla proposta di riforme che la Federcalcio aspetta dalle leghe ha ribadito come “a metà dicembre la proposta sarà pronta”, poco prima di essere interrotto dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis che con sarcasmo davanti a cronisti ha detto: “Non gli date retta, è schiavo di Lotito”.