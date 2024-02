Calcio: Casini, ‘una giornata di Serie A all’estero? Ipotesi complicata ma da valutare’

Febbraio 13, 2024

Roma, 13 feb. – (Adnkronos) – “E’ un’ipotesi vecchia. La Liga spagnola lo fa da 10 anni, è ancora più vecchia se parliamo dell’Nba. Ci sono sport che costruiscono l’esportazione del prodotto anche così, ma per il calcio è molto complicato, oltre al fatto che i tifosi perderebbero una giornata”. Così il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, in merito alla possibilità di disputare una giornata del campionato italiano all’estero. “La comparazione è alla base di ogni miglioramento, ma non facciamo trapianti senza considerare il contesto. L’esperienza fuori si può valutare”, aggiunge Casini al convegno ‘Osservatorio valore sport’ organizzato da The European House Ambrosetti.