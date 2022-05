Calcio: Casini, ‘Var sia d’aiuto e non una complicazione’

Maggio 3, 2022

Roma, 3 mag. – (Adnkronos) – “Il calcio deve sempre migliorare come tutte le altre attività. Per quanto riguarda gli arbitri, mi pare evidente che bisogna lavorare insieme affinché la tecnologia diventi un ausilio e non una complicazione”. Così il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, a margine del convegno “Il fattore sociale e di governance negli Esg”, promosso dall’associazione ‘Nedcommunity’, al Salone d’Onore del Coni. “Ci sono discussioni aperte, oggi sono state fatte proposte intelligenti e dobbiamo riuscire a metterci a tavolino anche con la Federazione per capire come trovare le soluzioni per migliorare il calcio. Il clima è sempre stato buono tra noi e la Figc, l’importante è andare nella stessa direzione”, aggiunge Casini.