Calcio: Caso D’Onofrio, Abodi, ‘Trentalange? A volte colpevoli per non aver compreso’

Roma, 12 dic. (Adnkronos) – “Trentalange dovrebbe dimettersi? Questo lo valuterà lui e il consiglio federale. A volte si è colpevoli per aver commesso il fatto, ma a volte anche per non aver compreso il fatto…”. Lo ha detto il ministro dello Sport, Andrea Abodi, a Un giorno da pecora su Radio1 Rai. “Non c’è un casino degli arbitri”, ha poi sottolineato Abodi anche se l’episodio innescato dall’arresto del procuratore D’Onofrio “è una cosa folle”. “E’ importante fare le giuste distinzioni, ci sono migliaia di arbitri anche minorenni che iniziano un percorso e ci sono i professionisti, bisogna dire grazie perché senza gli arbitri non si gioca”.