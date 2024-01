Calcio: caso Maignan alla Camera, botta e risposta Soumahoro-Kelany (FdI)

Gennaio 22, 2024

Roma, 22 gene (Adnkronos) – Trova spazio anche alla Camera la vicenda degli insulti razzisti al portiere del Milan Mike Maignan durante la partita di campionato Udinese-Milan, sospesa domenica per qualche minuto. A portare il caso Maignan in aula è stato il deputato del Misto Aboubakar Soumahoro: “Non e’ la prima volta che accade. Il contesto, il clima politico in cui questo si verifica ci deve portare ad una ulteriore riflessione”.

Soumahoro ha proseguito: “Quale messaggio lancia la politica all’opinione pubblica quando parla di sostituzione etnica, quando si adottano provvedimenti come il decreto Cutro, la deportazione dei migranti in Albania, la legge Bossi-Fini o quando la politica rimane in silenzio di fronte ad un atteggiamento dichiaratamente fascista come quello di Acca Larenzia?”.

Alle condanna degli insulti razzisti “senza se e senza ma” si è poi associato Federico Fornaro, del Pd: “Nei confronti di questi comportamenti ci deve essere tolleranza zero”. Stessa posizione (“mi associo alla condanna di questi atti esecrabili di razzismo”) da parte della deputata di FdI Sara Kelany, che però ha replicato con decisione a Soumahoro: “Mi sento di condannare chi porta in quest’aula questi argomenti per continuare a fare dell’ideologia e a dare a questo governo del fascista, del razzista, dello xenofobo. Questo non fa del bene alla causa che l’onorevole Soumahoro voleva portare in quest’aula. Per questo, le dichiarazioni dell’onorevole Soumahoro sono assolutamente inaccettabili”.