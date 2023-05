Calcio: caso Perugia-Benevento, nessun flusso anomalo di puntate sul match

Maggio 29, 2023

Roma, 29 mag. – (Adnkronos) – Non c’è stato alcun flusso anomalo di scommesse sul risultato finale e sul punteggio esatto (3-2) di Perugia-Benevento. Lo apprende Agipronews da fonti dell’industria delle scommesse, secondo cui “non si sono registrati movimenti sospetti sul match, tali da indurre i concessionari a segnalare la partita all’Agenzia delle Dogane e alle Unità di monitoraggio sugli eventi sportivi istituite presso il ministero degli Interni”. La partita, valida per l’ultima giornata della Serie B, ha avuto uno strascico significativo: il procuratore della Federcalcio, Giuseppe Chiné, ha aperto un procedimento sulle “modalità di realizzazione della rete del definitivo 3-2 nella gara Perugia-Benevento”, con “l’ipotesi di illecito sportivo”. È già stato acquisito il video della gara, e nei prossimi giorni saranno ascoltati i tesserati coinvolti nell’episodio. Al Perugia calcio sono “certi” dell’estraneità all’accusa di illecito sportivo. L’ultima giornata del campionato di B si è conclusa comunque con la retrocessione degli umbri. “Fino ad oggi nulla è stato a noi comunicato dagli organi competenti”, ha sottolineato il club in un comunicato rilasciato nei giorni scorsi.